«Дружба» снова заработала: Венгрия начала получать российскую нефть через Украину
Обложка © ТАСС / БелТА
Венгрия начала вновь получать российское сырье по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Информацию об этом подтвердили представители нефтегазовой компании MOL.
Также Словакия минувшей ночью начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после нескольких месяцев простоя, заявила министр энергетики европейской республики Дениса Сакова. Поставки осуществляются в соответствии с согласованным планом. Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба», поставки по которому были приостановлены в начале года. По его словам, инфраструктура готова к возобновлению работы после простоя.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.