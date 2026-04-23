В РФ сравнили ответы разных ИИ о «третьей мировой» и заявили о предвзятости

В России сравнили ответы разных нейросетей на вопрос о возможном исходе гипотетического глобального конфликта. Поводом стала дискуссия о влиянии зарубежных моделей на мнение пользователей.

По данным, озвученным в эфире НСН, одна из иностранных систем оценила вероятность победы США в 62%, тогда как отечественная разработка «Прогнозист» дала этому сценарию 27,9%. При этом российская модель отметила, что у трёх стран шансы примерно равны и победителя может не быть.

«Россия, Китай и США имеют примерно равные шансы победы. Хотя это, наверное, больше говорит о том, что победителей не будет», — заявил председатель правления Ассоциации «РУССОФТ» Сергея Вотякова.

Представители отрасли считают такую разницу показателем возможной предвзятости. На конференции также представили условный индекс, где зарубежные решения получили более высокие значения по этому параметру.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что сейчас очень высока угроза третьей мировой войны. Она отметила, что в мире до сих пор не получилось создать по-настоящему общую систему безопасности, которая работала бы для всех стран.