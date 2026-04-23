Миллионный долг и переезд за океан: бизнес дочери писателя Остера попал под проверку ФНС

Семья знаменитого детского писателя Григория Остера, кажется, попала в двойной переплёт. Пока Следственный комитет проверяет его «Вредные советы» на предмет легитимизации жестокости, его дочь Мария столкнулась с налоговой инспекцией.

По данным Telegram-канала Baza, ФНС почти год добивается от бизнеса Марии Остер выплаты миллиона рублей. Её фирма «Квадрат труба» занимается созданием дизайнерской мебели для известных рестораций, таких как «Горыныч» и White Rabbit. До недавнего времени дела шли хорошо: ещё в 2022-м чистая прибыль составляла 48 миллионов рублей.

Однако налоговики недосчитались в отчётности солидной суммы — около 1 миллиона рублей. При этом в ФНС отмечают: средства у компании есть, но гасить задолженность владельцы не спешат.

Тем временем сама Мария, судя по всему, готовится к переезду в Соединённые Штаты. Её муж — американский фотограф Джои Шульц. В США бизнесвумен планирует продолжить заниматься эксклюзивным интерьерным декором.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме не пришли к единому мнению по вопросу проверки книг Григория Остера. Нина Останина, возглавляющая думский Комитет по защите семьи, подтвердила получение жалоб на содержание книг. При этом она призвала коллег действовать осторожно и «не решать вопрос с кондачка».