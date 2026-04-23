NYT: У Хаменеи ожоги лица, он едва говорит и избегает публичности
Обложка © ТАСС / ABACA / Sipa USA / SalamPix / Abaca Press
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи серьёзно пострадал в результате ударов США и Израиля. По данным The New York Times, он получил сильные ожоги лица, которые повлияли на его способность говорить и могут потребовать проведения пластических операций. В настоящее время его состояние оценивается врачами, которые занимаются лечением полученных им травм после авиаударов.
«Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов», — сказано в публикации.
Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп ждёт от Ирана ответа на ультиматум о передаче обогащённого урана. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Левитт, Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Тегерана.
