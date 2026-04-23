Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 16:57

NYT: У Хаменеи ожоги лица, он едва говорит и избегает публичности

Обложка © ТАСС / ABACA / Sipa USA / SalamPix / Abaca Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи серьёзно пострадал в результате ударов США и Израиля. По данным The New York Times, он получил сильные ожоги лица, которые повлияли на его способность говорить и могут потребовать проведения пластических операций. В настоящее время его состояние оценивается врачами, которые занимаются лечением полученных им травм после авиаударов.

«Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов», — сказано в публикации.

Daily Express: Предупреждение Хаменеи американцам напугало Запад
Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп ждёт от Ирана ответа на ультиматум о передаче обогащённого урана. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Левитт, Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Тегерана.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar