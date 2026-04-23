Мечты и реальность: Россияне назвали комфортный заработок для жизни без забот

Жители России рассказали, какой месячный доход они считают достаточным для комфортного существования, и на что именно готовы тратить эти деньги. Опрос произвела газета «Взгляд».

«Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала жительница Москвы.

Другой житель столицы уточнил, что семье с тремя членами в Москве понадобится около 300 тысяч рублей ежемесячно. Аналогичную цифру назвала ещё одна молодая опрошенная, пояснив, что минимальный набор благ, квитанции за ЖКХ и обновление гардероба для себя и ребёнка выливаются в сумму не меньше 300 тысяч.

Иная точка зрения прозвучала от другой участницы опроса: по её убеждению, семья нуждается минимум в 500 тысячах рублей, поскольку снять жильё и оплатить коммуналку сейчас довольно накладно. Тем временем одна из москвичек посчитала, что одному человеку достаточно 150 тысяч — этих денег, как она полагает, хватит на повседневные нужды, поездки, досуг, заботу о здоровье и внешности.

Опрошенный студент поделился мнением, что представитель сильного пола в среднем должен зарабатывать никак не меньше 100 тысяч рублей. Другой мужчина заявил, что для полноценной жизни без ограничений, воспитания детей и отпускных поездок семье потребуется уже 600–700 тысяч в месяц. Москвичка обратила внимание, что доход в районе 500 тысяч необходим, из них деньги уходят на женские салонные процедуры, обновки, детские радости, а один только детский день рождения вылетает в копеечку.

Есть и те, кто в пределах МКАД имеет более скромные запросы. Один молодой человек отметил, что при проживании в соло достаточно иметь 80 тысяч, чтобы сводить концы с концами не шикуя, но и не экономя на всём подряд. Для пары, добавил он, эта планка будет выше.

За границами Подмосковья аппетиты заметно меньше. Парень из Санкт-Петербурга признал, что ему комфортно жить на 120 тысяч рублей, пускай иногда и приходится урезать траты, резюмировав, что всё индивидуально и зависит от жизненных устремлений. Девушка из Тульской области рассказала, что в её регионе достойная жизнь начинается с 150 тысяч — тогда, по её словам, ни в чём отказа не знаешь. Ещё один респондент заметил, что в Чувашии планка примерно такая же (порядка 150 тысяч), особенно если снимать квартиру и содержать автомобиль.

