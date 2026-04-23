23 апреля, 17:12

Смена курса или предательство? На Украине заговорили о возможном изменении политики ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Политика стран Европы в отношении России и Украины может скорректироваться под влиянием внешних и внутренних факторов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что одним из ключевых факторов остаётся состояние экономики ЕС на фоне роста цен на энергоносители. Ухудшение ситуации может повлиять на возможности поддержки Украины.

«Если ситуация в Персидском заливе в ближайшее время не стабилизируется, по и так испытывающей проблемы европейской экономике будет нанесён удар колоссальной силы, который поставит под вопрос саму возможность поддержки Украины в заявленных объёмах», — говорится в материале.

Вторым фактором называется рост геополитической напряжённости, включая риски прямого конфликта. Дополнительное давление связано с ситуацией вокруг Ормузского пролива, что уже отражается на стоимости нефти и газа в странах ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия выступила против возвращения к закупкам российского газа, несмотря на обсуждения смягчения энергетической политики в ЕС. Позиция ЕК остаётся жёсткой и предполагает полный отказ от импорта российского газа в будущем.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
