В западной части Тегерана сработали системы ПВО

Иранская газета Tehran Times передаёт, что в западной части Тегерана были задействованы средства противовоздушной обороны. Причины этого события не были раскрыты.

«Сообщается о приведении в действие систем ПВО на западе Тегерана», — опубликовало издание в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп продлил перемирие до тех пор, пока Иран не представит своё предложение о мирном урегулировании. Американский лидер отметил, что правительство Исламской Республики серьёзно расколото, и приостановил наступление по просьбе Пакистана. При этом блокада продолжается, а армия США находится в полной боевой готовности.