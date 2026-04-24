Песков: ЕС пытается компенсировать «эрозию в НАТО», провозглашая РФ противником

Страны ЕС хотят компенсировать «эрозию в НАТО», стремясь к собственной политике безопасности и закрепляя образ России как противника. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Помимо НАТО, Европа сейчас семимильными шагами развивает своё измерение общей политики в области безопасности. Фактически дело идёт к тому, что определённую «эрозию в НАТО» они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности. И на фоне всех этих процессов ещё раз мы для них ими же провозглашаемся противником», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в союз. По её словам, сейчас обсуждается несколько предложений, однако базовая процедура остаётся прежней. Евросоюз может продвинуться по вопросам, которые ранее считались «красными линиями» или были заблокированы.