Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
23 апреля, 21:42

Песков: ЕС пытается компенсировать «эрозию в НАТО», провозглашая РФ противником

Обложка © Life.ru

Страны ЕС хотят компенсировать «эрозию в НАТО», стремясь к собственной политике безопасности и закрепляя образ России как противника. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Помимо НАТО, Европа сейчас семимильными шагами развивает своё измерение общей политики в области безопасности. Фактически дело идёт к тому, что определённую «эрозию в НАТО» они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности. И на фоне всех этих процессов ещё раз мы для них ими же провозглашаемся противником», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в союз. По её словам, сейчас обсуждается несколько предложений, однако базовая процедура остаётся прежней. Евросоюз может продвинуться по вопросам, которые ранее считались «красными линиями» или были заблокированы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЕС
  • НАТО
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar