США с начала блокады Ирана перенаправили 33 судна

Военно-морские силы США с начала блокады Ирана перенаправили 33 торговых судна. Об этом сообщает Центральное командование Соединённых Штатов в соцсети X.

«С момента введения блокады против Ирана американские военные перенаправили уже 33 судна», — говорится в заявлении.

А ранее Life.ru писал, что власти Ирана начали получать финансовую выгоду от контроля над важной морской артерией. Страна ввела пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив. Первые поступления от этих сборов были успешно зачислены на государственный счёт в Центральном банке исламской республики.