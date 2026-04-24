На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение

В настоящее время работы по полному устранению пожара продолжаются. К ликвидации возгорания привлечены 276 человек и 77 единиц техники, включая сотрудников МЧС РФ.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регулярные проверки состояния акватории Чёрного моря в районе порта Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки БПЛА, не зафиксировали никаких нефтяных пятен или загрязнений. По данным за 21, 22 и 23 апреля, обследования, проводимые судами служб в постоянном режиме, подтверждают чистоту акватории. В оперштабе также отметили, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале.