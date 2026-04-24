23 апреля, 21:36

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение

Обложка © Life.ru

На морском терминале в Туапсе локализован пожар и устранено открытое горение. Это следует из заявления оперативного штаба Краснодарского края.

В настоящее время работы по полному устранению пожара продолжаются. К ликвидации возгорания привлечены 276 человек и 77 единиц техники, включая сотрудников МЧС РФ.

В Туапсе повреждены 23 дома и 5 социальных объектов из-за атак ВСУ

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регулярные проверки состояния акватории Чёрного моря в районе порта Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки БПЛА, не зафиксировали никаких нефтяных пятен или загрязнений. По данным за 21, 22 и 23 апреля, обследования, проводимые судами служб в постоянном режиме, подтверждают чистоту акватории. В оперштабе также отметили, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Виталий Приходько
