Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 22:52

Один из пострадавших врачей в Дагестане пытался спасти раненого коллегу

Один из медиков, пострадавших при нападении на больницу в Махачкале, проявил настоящее мужество. Как сообщила в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, травматолог, несмотря на опасность, попытался спасти раненого коллегу.

«Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге», — сообщила Гариева.

По словам представителя ведомства, жизни травматолога сейчас ничто не угрожает. Однако состояние хирурга остаётся критическим.

Ранее правоохранители сообщили, что пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом, травматолог и хирург, получили ранения в область шеи и лица. Состояние одного из пострадавших врачей остаётся критическим. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.

Виталий Приходько
