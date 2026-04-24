Двухлетний мальчик упал с палубы круизного лайнера на Мадейре

На круизном лайнере Mein Schiff 7 во время стоянки у острова Мадейра произошёл несчастный случай с маленьким ребёнком. Двухлетний мальчик упал с высоты трёх-четырёх метров и получил тяжёлые травмы, сообщает Daily Mail. Инцидент произошёл в порту Фуншала.

Медики оказали пострадавшему помощь на борту, после чего его срочно доставили в больницу доктора Нелиу Мендонсы. Источники в клинике сообщили местной прессе, что состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.

Администрация портов Мадейры подтвердила, что получила сообщение об инциденте на борту судна. Там уточнили, что была задействована региональная система неотложной медицинской помощи. Гражданство ребёнка официально не раскрывается. На лайнере начали внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.

