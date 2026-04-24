Россиянам напомнили о трёхдневных выходных с 12 по 14 июня

В начале лета у россиян будет три выходных дня подряд — с 12 по 14 июня включительно, в связи с празднованием Дня России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве Игоря Балынина.

Он напомнил, что перечень нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе. По его словам, июньские выходные станут пятыми и одновременно последними трёхдневными выходными в 2026 году. До этого россиян ждут ещё два блока по три дня. Первый — с 1 по 3 мая. Второй — с 9 по 11 мая.

