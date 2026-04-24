В Новосибирске пропал девятилетний мальчик

В Новосибирске организованы поиски девятилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы 23 апреля 2026 года. Об этом сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт».

Сообщается, что мальчику девять лет, его рост около 125 сантиметров. В день исчезновения он был в синей куртке с капюшоном, тёмных брюках и сапогах, при нём находился чёрный рюкзак. Есть сведения, что его видели в районе Бронных и Белых Рос. Волонтёры ведут срочный сбор на поиски.

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. 18 апреля группа из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четырех друзей отправилась на рыбалку. С тех пор они перестали выходить на связь. Последний раз сигнал от телефона Насти зафиксировали 19 апреля. Ребята планировали вернуться домой 21 апреля, но до сих пор их местоположение неизвестно.