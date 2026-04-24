24 апреля, 03:53

В Новосибирске пропал девятилетний мальчик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

В Новосибирске организованы поиски девятилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы 23 апреля 2026 года. Об этом сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт».

В Новосибирске пропал девятилетний мальчик. Фото © Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Сообщается, что мальчику девять лет, его рост около 125 сантиметров. В день исчезновения он был в синей куртке с капюшоном, тёмных брюках и сапогах, при нём находился чёрный рюкзак. Есть сведения, что его видели в районе Бронных и Белых Рос. Волонтёры ведут срочный сбор на поиски.

Похищение в такси: россиянка вырвала сына из рук водителя в Буэнос-Айресе
Похищение в такси: россиянка вырвала сына из рук водителя в Буэнос-Айресе

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. 18 апреля группа из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четырех друзей отправилась на рыбалку. С тех пор они перестали выходить на связь. Последний раз сигнал от телефона Насти зафиксировали 19 апреля. Ребята планировали вернуться домой 21 апреля, но до сих пор их местоположение неизвестно.

BannerImage
Тимур Хингеев
