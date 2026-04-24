Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили наёмников на Волчанское направление. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

«Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наёмников, которые должны «исправить бедственное положение ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные использовали против ВСУ систему ТОС-1А «Солнцепёк». Целью удара стал подземный укреплённый район ВСУ. Координаты объекта получили после разведки с применением беспилотников. Расчёт тяжёлой огнемётной системы выполнил залповый пуск термобарических боеприпасов. Это привело к уничтожению объекта вместе с находившимся там личным составом.