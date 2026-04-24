Дмитриев удивился публикации о «возвращении» военной мощи ФРГ
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил публикацию Financial Times о росте военной мощи Германии. Своё мнение он выразил в социальной сети X.
Дмитриев прокомментировал материал британского издания. Ранее газета опубликовала мнение о «триумфальном возвращении немецкой военной мощи».
«Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок?» — написал глава РФПИ.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о кредите для Украины. По его мнению, предоставленный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро не будет погашен. Медведев заявил, что Брюссель ошибочно полагает, что Россия должна будет возместить эти средства, и призвал европейцев осознать, что они «снова разыграны» и эти 90 миллиардов евро взяты «из их карманов».
