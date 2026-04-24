Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 06:06

Силовики нейтрализовали злоумышленника, готовившего теракт против Роскомнадзора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Силовики нейтрализовали злоумышленника, готовившего террористический акт против реководства Роскомнадзора. Как сообщили в ЦОС ФСБ, при попытке задержания подозреваемый повёл себя агрессивно и открыл огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены применить ответные меры.

«Главарь террористической группы — житель города Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — заявили в ЦОС ФСБ.

На данный момент угроза жизни государственных служащих устранена. Спецслужбы проводят дальнейшие следственные мероприятия, чтобы установить возможных соучастников и выяснить все обстоятельства готовящегося преступления.

Угрозы, нападения и вербовка: ФСБ раскрыла детали экстремистских атак на сотрудников РКН

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России пресекли попытку свершения террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора в четырёх городах. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь шла о подрыве автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.

BannerImage
Оксана Попова
