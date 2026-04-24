38 ударов арматурой: 10 лет назад произошла резня в доме полковника МВД Андрея Гошта

Ровно десять лет назад, в ночь на 24 апреля 2016 года, тихое село Ивашевка под Сызранью потрясла жестокая расправа. Жертвами налётчиков стали шесть родственников полковника Андрея Гошта, замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области. Об этом пишет «Лента.ру».

Андрей Гошт начинал службу рядовым участковым в 1991 году, а к 2015-му дорос до замначальника штаба главка. За ним закрепилась репутация неподкупного офицера, который боролся с криминалитетом, контрафактным алкоголем и хищениями нефти.

В роковую субботу в доме собралась вся семья. Супруга Светлана, пожилые родители Вильгельм и Наталья, невестка Елена с семилетней дочерью и 27-летняя племянница Светлана Потолкова. Брат Евгений тогда был на дежурстве. Бандиты проникли через ветхий забор со стороны поля и попали внутрь. Хозяева забыли запереть дверь.

Четверо преступников расправились с людьми, нанеся от 12 до 38 ударов черенками лопат и арматурой. Первыми убили спящих стариков, затем — полковника с женой. На втором этаже погибла невестка, а племянница не успела дозвониться в полицию. Налётчики забрали технику и сервер с записями камер, который позже утопили в реке.

Утром вернувшийся брат обнаружил тела. Следователи быстро нашли убийц. Ими оказались мигранты из Средней Азии: Роман Фаталиев, Орхан Зохрабов, Ислам Бабаев и главарь Махмадали Ахмадов. Их взяли при попытке уйти через границу Таджикистана. Как выяснилось, дом выбрали случайно, объезжая сёла.

В январе 2017 года присяжные признали всех виновными. Ахмадов и Фаталиев получили пожизненные сроки, остальные — 25 и 26 лет. Версия заказного убийства не подтвердилась, хотя близкие полковника уверены, что банду на семью натравили те, кому Гошт мешал своей принципиальностью.

