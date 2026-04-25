Сын Эйдельштейна, письма Брежневу и схватка с Пугачёвой: 80 лет Жириновскому и всё, что вы хотели о нём знать Оглавление Какого числа родился Жириновский и сколько бы ему было в 2026 году Биография: путь от многострадального детства до политического олимпа Создание ЛДПР и политическая карьера Что предсказал Жириновский (сбывшиеся пророчества) Воссоединение Крыма с Россией «4 часа утра, 22 февраля...» — предсказание СВО Конфликт на Ближнем Востоке — война Израиля и Ирана Украина и НАТО Другие пророчества Жириновского Распад НАТО Раздел Украины Битва за Иран и исход евреев Указ президента и мероприятия к 80-летию Что говорил Путин о пророчествах Жириновского Жириновский — актёр и музыкант Часто задаваемые вопросы Сколько лет было Жириновскому на момент смерти? Почему Жириновский сменил фамилию? Кем был Жириновский по национальности? Почему у Жириновского и его сына разные фамилии? Какая партия у Жириновского? Какое пророчество Жириновского самое известное? В каких регионах пройдут мероприятия к 80-летию Жириновского?

25 апреля 2026 года одному из самых известных российских политиков и основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 80 лет. Политик предвидел многие события: от присоединения Крыма до начала СВО и войны на Ближнем Востоке. Life.ru вспоминает главные вехи карьеры и пророчества «политика-провидца».

Какого числа родился Жириновский и сколько бы ему было в 2026 году

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате — столице тогдашней Казахской ССР. В 2026 году ему могло бы исполниться 80 лет.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 6 ноября 2024 года, по всей стране организованы мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения лидера ЛДПР.

В общей сложности в России запланировано несколько тысяч событий — от научных конференций и круглых столов до выставок, образовательных программ и культурных акций.

Биография: путь от многострадального детства до политического олимпа

Будущий политик родился в непростой семье. Его отец — Вольф Исаакович Эйдельштейн — был депортирован, позже эмигрировал в Польшу, а затем в Израиль. Мама, Александра Павловна Макарова (по первому мужу — Жириновская), воспитывала шестерых детей: самого Владимира, его единоутробных братьев Андрея и Юрия и сестёр Веру, Надежду и Любовь. Семья жила достаточно скромно.

До 18 лет Владимир носил фамилию Эйдельштейн. Позднее он взял фамилию первого мужа матери — Жириновский.

До 18 лет Жириновский был Эйдельштейном. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов

После окончания школы он поступил в Институт восточных языков МГУ им. Ломоносова, который окончил с отличием в 1970 году. Его специализацией стали Турция и турецкий язык. Позднее он также получил юридическое образование, окончив вечернее отделение юридического факультета МГУ.

В 1967 году 21-летний Жириновский направил письмо на имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, в котором изложил своё видение реформирования советского образования, а также сельского хозяйства, городского управления. Но после этого его вызвали на беседу в Московский городской комитет КПСС и указали на невозможность реализации этих предложений.

В 1970–1972 годах он проходил службу в политуправлении штаба Закавказского округа. После демобилизации работал сначала в Комитете защиты мира, а затем в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. В 1983 году Жириновский возглавил юридический отдел издательства «Мир», где проработал до 1990 года.

В 1998 году Жириновский защитил докторскую диссертацию по философии в МГУ, получив степень доктора философских наук.

Создание ЛДПР и политическая карьера

В 1988 году Жириновский принял участие в работе учредительного съезда «Демократического союза», который возглавила Валерия Новодворская. На съезде он выступил с речью, его избрали в состав Центрального координационного совета, но вскоре покинул ряды организации.

— Я сам приходил на их съезды, меня даже избирали в руководящие органы этого союза. Но что такое были эти подпольные съезды? То у одного на квартире, то у другого. Иду к ним по улице, темно, собаки, ОМОН с автоматами, прямо как захват города. Новодворская мне сказала тогда: «Ты понял, куда ты попал? Мы будем биться головами об автобусы с ОМОНом». Я не собирался ни биться, ни на Красную площадь ходить с антисоветскими лозунгами. И ушёл, — рассказывал Жириновский.

Вскоре после ухода из «Демократического союза», как вспоминал Жириновский, его заметил один из основателей будущей ЛДПР Владимир Богачёв.

— А потом были выступления на Арбате, меня услышал Владимир Богачёв и предложил стать лидером партии, ну честные люди, понимали, что в руководители не годятся. Я не навязывался. Они меня уговаривали целый год. И в итоге я согласился, — говорил политик.

Какие пророчества Жириновского сбылись. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

13 декабря 1989 года Жириновский участвовал в собрании, на котором была создана Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), впоследствии преобразованная в ЛДПР. Эта партия стала одной из первых официально зарегистрированных политических организаций в стране. Сам политик спустя годы рассказывал, что изначально планировали назвать партию не либерально-демократической, а социал-демократической. Но в дальнейшем отказались от этой затеи, поскольку такое название не соответствовало программе партии.

Жириновский с самого начала стал лидером ЛДПР и оставался им до конца жизни.

Он участвовал в шести президентских выборах — в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Лучший результат Жириновский показал в 2008 году, набрав 9,35% голосов и заняв третье место.

На протяжении всей политической карьеры он оставался депутатом Государственной думы — с первого по восьмой созыв. Также он занимал пост заместителя председателя Госдумы и руководил фракцией ЛДПР.

Жириновский стал символом парламентской оппозиции особого типа — системной, но при этом ярко выраженной и эмоциональной. Его выступления нередко сопровождались скандалами, резкими высказываниями и даже физическими конфликтами с оппонентами.

Жириновский был ярким оратором. Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Например, в 1995 году Жириновский в прямом эфире облил соком тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Данный инцидент в дальнейшем неоднократно обыгрывался юмористическими передачами. В 2012 году во время предвыборных дебатов против Михаила Прохорова Жириновский сцепился с Аллой Пугачёвой, которую называл «певичкой», обвиняя артистку в том, что за деньги она поддержит любого политика.

При этом за внешней эпатажностью стояла продуманная политическая стратегия. Жириновский умел чувствовать общественные настроения и поднимать темы, которые находили отклик у широкой аудитории.

Он неоднократно заявлял, что его главная цель — сильная Россия, способная отстаивать свои интересы на мировой арене. В своих выступлениях он уделял большое внимание вопросам внешней политики, геополитики и национальной безопасности.

Что предсказал Жириновский (сбывшиеся пророчества)

Одной из причин устойчивого интереса к фигуре Владимира Жириновского — его репутация человека, чьи заявления нередко воспринимаются как предсказания.

При этом сам Жириновский неоднократно подчёркивал, что не считает себя пророком, а лишь анализирует политические процессы и делает выводы на основе логики развития международных отношений.

Воссоединение Крыма с Россией

Ещё задолго до событий 2014 года Жириновский заявлял, что Крым в перспективе вернётся в состав России. По его словам, это должно было произойти в течение нескольких лет при изменении международной обстановки: «Постепенно всё вернётся (в состав России): и Крым, и Севастополь, и Абхазия, и Осетия, и всё остальное».

В марте 2014 года Крым вошёл в состав Российской Федерации. После этого к заявлениям политика стали прислушиваться.

«4 часа утра, 22 февраля...» — предсказание СВО

Одним из самых обсуждаемых высказываний Жириновского стало его заявление, сделанное в декабре 2021 года. Тогда он сказал: «Вы почувствуете всё в 4 часа утра, 22 февраля. Россия станет великой страной... Это будет год не мирный».

Жириновский предсказал СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Спустя два месяца, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция. Несмотря на расхождение в датах, многие сочли это высказывание одним из наиболее точных прогнозов политика.

Конфликт на Ближнем Востоке — война Израиля и Ирана

Особое внимание Жириновский уделял Ближнему Востоку. Незадолго до своей смерти он заявил, что к середине 2020-х годов в регионе произойдут события, которые затмят все остальные конфликты, включая украинский. Он указывал на возможное обострение между Израилем и Ираном как на ключевой фактор нестабильности.

— Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о третьей мировой войне, — говорил политик.

Украина и НАТО

Ещё в середине 2000-х годов Жириновский высказывал мнение, что Украина не станет полноправным членом НАТО, несмотря на активное сотрудничество с альянсом.

Он утверждал, что Запад будет использовать Украину как геополитический инструмент, но не предоставит ей полноценного членства: «Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество — никуда». Кроме того, Жириновский подчёркивал, что ключевой интерес НАТО связан с Крымом и ослаблением позиций России.

Другие пророчества Жириновского

Распад НАТО

Жириновский неоднократно заявлял, что Североатлантический альянс столкнётся с внутренними противоречиями, которые приведут к его распаду.

По его прогнозу, это должно было произойти именно в 2026 году. В качестве причин он называл различия в интересах стран-участниц, экономические проблемы и рост национальных противоречий.

Раздел Украины

Одним из наиболее спорных прогнозов Жириновского было предположение о возможном разделе Украины.

Жириновский предсказал раздел Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Он утверждал, что в долгосрочной перспективе страна может быть разделена: левобережные территории, по его мнению, могли бы интегрироваться с Россией, а западные — войти в состав стран ЕС и НАТО.

Битва за Иран и исход евреев

Жириновский также говорил о возможном крупном конфликте вокруг Ирана, который, по его мнению, мог привести к масштабным геополитическим последствиям.

Он предполагал, что в случае эскалации миллионы евреев могут покинуть Израиль и переселиться в другие страны, включая Россию.

Указ президента и мероприятия к 80-летию

Юбилей Владимира Жириновского в 2026 году отмечается на государственном уровне. Указом президента России от 6 ноября 2024 года предусмотрено проведение масштабной программы мероприятий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятий, посвящённых памяти Владимира Жириновского. Фото © Life.ru

Председателем организационного комитета назначен спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В подготовке задействованы федеральные и региональные органы власти, образовательные учреждения и общественные организации.

В числе ключевых событий:

выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском Манеже;

экспозиция в Государственной думе, посвящённая его парламентской деятельности;

подготовка к открытию музея Владимира Жириновского;

выпуск биографических изданий и сборников его трудов.

Кроме того, по всей стране пройдёт более 10 000 мероприятий — от научных конференций и образовательных программ до концертов и тематических вечеров.

Что говорил Путин о пророчествах Жириновского

Президент России Владимир Путин в 2024 году во время прямой линии прокомментировал феномен «пророчеств» Жириновского.

По его словам, политик «был не предсказателем, а хорошим аналитиком». Путин отметил, что политик обладал высокой эрудицией и особенно хорошо разбирался в вопросах Ближнего Востока.

Жириновский — актёр и музыкант

Как известная медийная личность, Жириновский нередко принимал участие в телешоу: «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка». В начале нулевых некоторое время пробовал себя в роли телеведущего. Становился объектом пародий в «Городке» и «Мультличностях». В роли камео участвовал в «Фитиле» и «33 квадратных метрах». В 2006 году принял участие в музыкальном шоу «Две звезды», где выступал с рэпером Серёгой.

— С ним нужно было потрудиться на студии. Но мы сделали так, что рэп он смог зачитать. Очень смешно. Причём он там импровизировал, — вспоминал впоследствии музыкант. Серёга добавил, что вообще ему было интересно общаться с политиком.

Жириновский писал песни и даже выпустил несколько дисков. Становился персонажем треков некоторых исполнителей, например «Вороваек» и «ex-Сектора Газа». К 20-летию ЛДПР был выпущен диск с песнями в исполнении Жириновского и о нём.

Певец Серёга и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (слева направо) во время съёмок шоу Первого канала «Две звезды». Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Часто задаваемые вопросы

Сколько лет было Жириновскому на момент смерти?

Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он скончался 6 апреля 2022 года.

Почему Жириновский сменил фамилию?

До 18 лет он носил фамилию Эйдельштейн — по отцу. Позднее он взял фамилию матери — Жириновский.

Кем был Жириновский по национальности?

Отец Жириновского был евреем, мать — русской. Сам политик также относил себя к русскому народу, аргументируя это тем, что «меня родила русская женщина».

Почему у Жириновского и его сына разные фамилии?

Старший сын Жириновского, Игорь Лебедев, в детстве носил фамилию отца, но в дальнейшем взял фамилию матери — Лебедев. Такой поступок объяснялся тем, чтобы фамилия отца не мешала строить самостоятельную карьеру.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Какая партия у Жириновского?

Он был основателем и бессменным лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Какое пророчество Жириновского самое известное?

Одним из самых известных считается его высказывание о начале СВО в феврале 2022 года: «Вы почувствуете всё в 4 часа утра, 22 февраля. Россия станет великой страной... Это будет год не мирный».

В каких регионах пройдут мероприятия к 80-летию Жириновского?

Юбилейные мероприятия проходят по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до региональных центров и малых городов. Запланировано множество событий различного формата.

Авторы Альмир Хабибуллин