США пообещали 10 млн долларов за данные о лидере иракской группировки

Американские власти продолжают охоту за полевыми командирами на Ближнем Востоке. Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о лидере проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ), действующей в Ираке.

Речь идёт о Хашиме Финьяне Рахиме ас-Сараджи. Его отряд, как утверждает Вашингтон, ответственен за вооружённые нападения на американскую дипломатическую инфраструктуру в Ираке, а также на военные базы и личный состав США как в Ираке, так и в Сирии.

Объявление о крупном денежном вознаграждении было опубликовано на официальной странице программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») в соцсети X.

Программа действует уже много лет и позволяет получать конфиденциальную информацию через защищённые каналы связи. В посольстве США в Багдаде пока не комментируют, связана ли эта акция с конкретными разведывательными данными о подготовке новых атак или является превентивной мерой на фоне обострения обстановки в регионе. Обычно выплаты производятся только в том случае, если информация приводит к поимке или ликвидации цели.

Ранее Life.ru писал, что Трампа заподозрили в подготовке наземного вторжения в Иран. Есть подозрения, что нежелание действующей администрации прекратить конфликт позволяет Тегерану сохранять контроль над важным морским проливом, что приводит к аномальному росту стоимости энергоносителей.