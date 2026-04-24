24 апреля, 09:17

«Я в шоке»: Комик Руслан Белый* заныл от жизни в Испании

Сбежавший из России комик Руслан Белый* пожаловался на испанские налоги

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Российский стендап-комик Руслан Белый*, ныне проживающий в Испании, рассказал о своём шоке от жизни в Европе. На встрече со зрителями в Мюнхене, запись которой есть на YouTube, он признался, что его поразили высокие налоги. Комик обсуждал с аудиторией зарплаты и подоходный налог.

«Просто пятьдесят процентов налоги. Я в шоке», — посетовал юморист.

В ответ на выступление комика, зрители отметили, что в Германии также существует высокий подоходный налог.

Клуб иноагентов «Большая семёрка» Руслана Белого* не принёс выручки за два года
Клуб иноагентов «Большая семёрка» Руслана Белого* не принёс выручки за два года

Ранее сообщалось, что ФНС нашла крупные долги у процветающей в России компании Нурлана Сабурова. Речь идёт о российской фирме «Сабр Продакшн», которая занимается производством кино- и телевизионного контента.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
