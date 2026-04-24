Громкое фиаско: Программа Трампа по продаже «золотых виз» за $1 млн выдала лишь одну карту
Дональд Трамп показал дизайн «золотой карты».
Всего один иностранец смог воспользоваться визовой программой президента США Дональда Трампа и получить американское гражданство. Как заявил министр торговли Говард Латник, Министерство внутренней безопасности одобрило лишь одного кандидата.
Глава ведомства также сообщил, что сотни других претендентов находятся на стадии оформления документов. Помимо миллионной стоимости «золотого билета», иностранцам предстоит оплатить пошлину в 15 тысяч долларов.
Напомним, с начала 2025 года Трамп временно прекратил выдачу грин-карт по лотерее для некоторых категорий иностранцев, а для остальных ввёл плату за подачу заявления. Программа «золотых карт» стартовала 22 марта 2025 года, и за первый день было продано тысяча таких карт по миллиону долларов каждая. VIP-пакет за 5 миллионов долларов предоставляет право на 270 дней проживания без уплаты налогов. Продажа этих карт принесла бюджету США пять миллиардов долларов. Владельцы «золотых карт» рискуют их аннулированием в случае нарушения закона.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.