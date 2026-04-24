Громкое фиаско: Программа Трампа по продаже «золотых виз» за $1 млн выдала лишь одну карту

Напомним, с начала 2025 года Трамп временно прекратил выдачу грин-карт по лотерее для некоторых категорий иностранцев, а для остальных ввёл плату за подачу заявления. Программа «золотых карт» стартовала 22 марта 2025 года, и за первый день было продано тысяча таких карт по миллиону долларов каждая. VIP-пакет за 5 миллионов долларов предоставляет право на 270 дней проживания без уплаты налогов. Продажа этих карт принесла бюджету США пять миллиардов долларов. Владельцы «золотых карт» рискуют их аннулированием в случае нарушения закона.