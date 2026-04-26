Православный женский день: Как верующие отмечают День жён-мироносиц и кому молятся 26 апреля Оглавление Кто такие жёны-мироносицы и почему им посвятили отдельный праздник Почему РПЦ предлагает отмечать этот день вместо 8 Марта Что можно делать в День жён-мироносиц 26 апреля Что нельзя делать в День жён-мироносиц Почему именно эти женщины стали символом веры Тропарь и молитвы святым жёнам-мироносицам Молитва святым жёнам-мироносицам Молитва для одинокой женщины, читаемая в уединении 26 апреля православные отмечают День святых жён-мироносиц — женщин, которые первыми узнали о воскресении Христа. Life.ru рассказывает, кто они такие и почему этот праздник предлагают сделать альтернативой Международному женскому дню! 25 апреля, 22:00 День святых жён-мироносиц 26 апреля 2026 года: история и традиции праздника. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ERIK Miheyeu, © azbyka

Каждый год после Пасхи православные христиане отмечают особый праздник, который напоминает о самых преданных последовательницах Иисуса Христа. Эти женщины не испугались римских стражников, остались, когда все апостолы разбежались, и первыми узнали величайшую тайну человечества — о воскресении Спасителя. В 2026 году День святых жён-мироносиц выпадает на 26 апреля, и это не просто церковное торжество, а настоящий православный женский день, который некоторые считают достойной альтернативой светскому 8 Марта.

Кто такие жёны-мироносицы и почему им посвятили отдельный праздник

Кто такие жёны-мироносицы и почему их почитает православная церковь. Фото © Wikipedia / Аннибале Карраччи

Семь женщин стояли у креста, когда Иисуса Христа распинали, и именно они не отвернулись от своего учителя в самый страшный момент. Мария Магдалина, Иоанна, Мария — мать Иакова, Саломия, Сусанна и другие последовательницы Христа остались рядом с распятием, когда даже ближайшие ученики-мужчины разбежались в страхе. На третий день после казни эти женщины пришли ко гробу Господню с благовониями — миром, чтобы помазать тело Спасителя по иудейскому обычаю.

Именно там, у пустого гроба, им первым явился ангел и сообщил невероятную весть: Христос воскрес! Жёны-мироносицы побежали рассказать об этом апостолам, став первыми свидетельницами и проповедницами воскресения. За это их называют равноапостольными. То есть равными по значению самим апостолам, что для женщин в патриархальном обществе того времени было невероятной честью. Церковь установила праздник в их честь на второе воскресенье после Пасхи.

Почему РПЦ предлагает отмечать этот день вместо 8 Марта

В последние годы в Русской православной церкви всё чаще звучат призывы заменить светский Международный женский день церковным праздником жён-мироносиц. Сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская открыто заявила, что этот православный праздник мог бы стать достойной альтернативой Восьмому марта. Священники объясняют: 8 Марта изначально был днём женской эмансипации и борьбы за равноправие.

День жён-мироносиц, напротив, подчёркивает особые качества женщины — верность, преданность, жертвенность и любовь, которые Церковь считает главными женскими добродетелями. Протоиерей Константин Харитонов отметил, что именно христианство поставило женщину на высокий уровень, показав через образ Богоматери и святых жён величие женского служения. Союз православных женщин официально считает День жён-мироносиц своим главным праздником, когда священники поздравляют всех прихожанок в храмах.

Что можно делать в День жён-мироносиц 26 апреля

День жён-мироносиц 26 апреля: что можно делать в этот праздник. Фото © Life.ru

Этот праздник выпадает на период между Пасхой и Троицей, когда строгие посты уже позади, поэтому церковь разрешает верующим радоваться и отмечать торжество. Вот что традиционно принято делать в этот день: Посетить храм на праздничное богослужение. Литургия в этот день особенно торжественная, священники поздравляют всех женщин в храме, читаются специальные молитвы о здравии матерей, жён, сестёр и дочерей.

Поздравить всех женщин в семье. Мужчины дарят своим жёнам, матерям, сёстрам и дочерям цветы и подарки, благодарят их за терпение, любовь и заботу.

Устроить семейное застолье. Пасхальный пост закончился, поэтому можно накрыть праздничный стол с мясными и молочными блюдами, выпечкой и куличами.

Помолиться святым жёнам-мироносицам. Им молятся о помощи в семейных делах, о крепости веры, о здравии детей и близких.

Помочь нуждающимся женщинам. Традиция милосердия особенно важна в этот день — можно посетить больных, одиноких женщин, помочь многодетным матерям.

Читать Евангелие о воскресении Христа. Перечитать историю о том, как жёны-мироносицы первыми узнали о воскресении Спасителя.

Что нельзя делать в День жён-мироносиц

Что нельзя делать в День жён-мироносиц 26 апреля: церковные запреты и традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Несмотря на то что это радостный праздник, некоторые ограничения всё же существуют. Церковь напоминает верующим о духовном смысле торжества: Устраивать шумные гулянья с чрезмерным употреблением алкоголя. Праздник церковный, а не светский повод для пьянства. Веселье должно быть умеренным и благочестивым.

Ссориться и конфликтовать с близкими. День посвящён любви и преданности, поэтому обиды и склоки неуместны.

Заниматься тяжёлой физической работой. Воскресенье — день отдыха, а праздничное воскресенье тем более. Стирку, уборку, огородные дела лучше отложить.

Забывать о духовном смысле праздника. Это не просто «женский день», а память о святых подвижницах веры. Превращать его в светское мероприятие — значит терять суть торжества.

Грустить и унывать. Церковь напоминает: это период пасхальной радости, уныние считается грехом. Даже если на душе тяжело, нужно попытаться найти повод для благодарности Богу.

Почему именно эти женщины стали символом веры

День жён-мироносиц 26 апреля: кого поздравляют и как отмечают праздник. Фото © gallerix / Дуччо ди Буонинсенья

История жён-мироносиц показывает, что настоящая вера не зависит от пола, образования или социального статуса. Эти женщины не были богословами, не произносили проповедей, не совершали чудес при жизни Христа. Они просто любили своего учителя настолько сильно, что не смогли оставить его даже перед лицом смерти. Когда римские солдаты арестовывали Иисуса, апостолы в панике разбежались — Пётр трижды отрёкся от учителя, остальные попрятались по домам.

А женщины остались. Они стояли у креста, слушали насмешки толпы, видели страдания своего наставника и не отступили. После казни, когда наступила суббота и закончился священный день покоя, они первым делом пошли к гробнице — не за чудом, а просто чтобы по обычаю помазать тело миром. И именно за эту преданность Господь выбрал их первыми свидетельницами своего воскресения. Ангел явился не апостолам, спрятавшимся за запертыми дверями, а этим смелым женщинам, чья любовь оказалась сильнее страха.

Тропарь и молитвы святым жёнам-мироносицам

В День жён-мироносиц в храмах звучит особый тропарь — торжественное песнопение, прославляющее подвиг святых женщин. Текст тропаря напоминает о том, как жёны-мироносицы пришли ко гробу Господню с благовониями и первыми услышали радостную весть о воскресении Христа от ангела: «Пpа́веднаго Ла́заpя Боголюби́выя се́стpы, Ма́pфо и Маpи́е пpесла́вныя, чи́стым се́pдцем Хpиста́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́, миpоно́сиц взе́мше чин, и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали есте́, сего́ pа́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго со А́нгелы и все́ми святы́ми сла́вно ца́pствуете. Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́, и нам, гpе́шным, в ве́pе и любви́ Хpисто́вой утвеpди́тися и Ца́pствия Небе́снаго сподо́битися».

Молитва святым жёнам-мироносицам

Главная молитва обращена ко всем святым жёнам-мироносицам сразу. В ней верующие просят о помощи в семейных делах, о крепости веры, о здравии детей и близких. Женщины особенно часто читают эту молитву, когда нуждаются в поддержке и утешении, — святые жёны понимают женские скорби и радости как никто другой: «О, святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Ами́нь».

Молитва для одинокой женщины, читаемая в уединении

Молитвы на День жён-мироносиц, который называют православным женским днём. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эта особая молитва предназначена специально для женщин, которые молятся в одиночестве — будь то незамужние, овдовевшие или те, кто по разным причинам остался без поддержки близких. Её читают наедине, в своей келье или комнате, когда на душе особенно тяжело и не с кем поделиться скорбью: «О, блаже́нныя и святы́я жены́, ве́рою и любо́вию Христу́ Бо́гу после́довавшия и во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́вшияся! К вам ны́не аз, гре́шная, прибега́ю и смире́нно молю́: научи́те мя и помози́те ми ходи́ти пред Бо́гом путьми́ ва́шими непреткнове́нно и ве́чную ку́пно с ва́ми жизнь насле́довати.

О, Ма́рфо пра́ведная, тве́рдым испове́данием ве́ры твоея́ Христу́ угоди́вшая, укрепи́ сла́бую ве́ру мою́. О слу́жбе Го́споду и бра́тиям нелицеме́рне и всеусе́рдне прилежа́вшая, помози́ и мне служе́ние мое́ безро́потне и вседуше́вне проходи́ти. Сестру́ твою́ иногда́, в ско́рби су́щу, ко Христу́ воззва́ла еси́, о́тай ре́кши: Учи́тель прише́л есть и глаша́ет тя. Ны́не у́бо предста́ни мне в тру́дный час испыта́ния ве́ры и любве́ моея́ и в глубине́ се́рдца возвести́ ми, я́ко Госпо́дь Иису́с незри́мо гряде́т, да путе́м испыта́ний привлече́т мя к Себе́! Испроси́ мне, о ма́ти свята́я, у Го́спода на́шего си́лу и кре́пость, да, воста́вши ско́ро притеку́ к Нему́, поклоню́ся Ему́ и в смире́нней любви́ Его мир и спасе́ние души́ обря́щу.

И ты, о, Боголюби́вая Мари́е, у ногу́ Иису́сову еди́ное на потре́бу обре́тшая, помоли́ся Ему́ благу́ю часть спаса́емых и мне, гре́шней, улучи́ти. Ми́ро благово́нное в дар благодаре́ния Христу́ Жизнода́вцу прине́сшая, умоли́ ны́не Его́ и души́ мое́й пода́ти ми́ро моли́твы и покая́ния сле́зы, чистоты́ и до́брых дел благоуха́ние, та́ко да во обновле́нное все́ми си́ми се́рдце мое́ Госпо́дь прии́дет и оби́тель Себе́ сотвори́т.

К вам, о святы́я пра́ведныя жены́, Ма́рфо и Мари́е, припа́даю и смире́нно молю́: не оста́вите мя в дни тя́жких испыта́ний, да не соблазню́ся тле́нными и кра́сными ми́ра сего́, наипа́че же в час го́рький разлуче́ния души́ мое́й с те́лом предста́ните мне и о́бщаго Влады́ку на́шего умоли́те, да при́зрит на мя в оскуде́нии сил мои́х ми́лостивым о́ком и, прости́в вся прегреше́ния моя́, возста́вит мя к жи́зни несконча́емей в блаже́нных оби́телях Отца́ Небе́снаго. Ами́нь».

День святых жён-мироносиц 26 апреля 2026 года напоминает всем православным христианам о том, что настоящее величие заключается не в громких словах, а в тихой преданности и готовности идти до конца. Эти женщины не требовали почестей, не добивались равноправия, не боролись за признание — они просто любили и верили. И именно поэтому церковь почитает их память уже две тысячи лет, ставя в пример всем верующим — и мужчинам, и женщинам.

Авторы Сергей Трофимов