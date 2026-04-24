В домах ПИК может стать больше интернет-провайдеров: что изменилось

Оператор «Ловител» по предписанию ФАС разработал порядок доступа к своей кабельной канализации. Документ опубликован на официальном сайте компании. Новые правила должны дать другим операторам связи возможность размещать свои сети на инфраструктуре «Ловител» на недискриминационных условиях. Размещение предполагается за экономически обоснованную плату.

Ранее управляющие компании ПИК рассмотрели 330 запросов от операторов на размещение сетей в домах группы. Также были проведены совместные осмотры общего имущества и передана техническая документация.

Доступ к кабельной канализации позволит провайдерам подготовить проекты монтажа сетей связи в домах ПИК. После этого документы смогут направить на рассмотрение управляющим компаниям. Для жителей это может означать расширение выбора операторов связи в многоквартирных домах. То есть у жильцов потенциально появится больше вариантов подключения интернета и других услуг.

При этом ФАС продолжит контролировать действия группы ПИК. Ведомство будет следить за тем, чтобы доступ к инфраструктуре связи предоставлялся на равных условиях.

Проблема, которую часто называют «сетевым рабством», возникает, когда в доме фактически работает только один провайдер. Формально жители могут выбрать любую компанию, но на практике другие операторы не могут попасть к инфраструктуре: им не дают доступ к кабельной канализации, техническим помещениям, стоякам или слишком долго согласовывают монтаж. Из-за этого у жильцов остаётся один вариант подключения — обычно тот оператор, который уже связан с застройщиком, управляющей компанией или получил доступ раньше остальных. В такой ситуации у провайдера меньше стимулов снижать цены, улучшать качество связи и бороться за клиента.

Для рынка это проблема конкуренции, а для жителей — вопрос обычного выбора. Если в дом могут зайти несколько операторов, человек сам решает, у кого подключать интернет, телевидение или другие услуги связи. Именно поэтому ФАС добивается недискриминационного доступа к инфраструктуре: кабельные каналы, подвалы и другое общее имущество не должны превращаться в инструмент монополии одного игрока.