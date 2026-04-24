Санчес ответил на сообщения о планах США по Испании в НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о возможных планах США приостановить членство страны в НАТО. По словам политика, Мадрид ориентируется только на официальные документы и заявления властей других государств.

«Мы не работаем на основании электронных писем. Мы работаем на основании официальных документов и позиций, в данном случае, правительства США», — заявил Санчес, отвечая на вопросы прессы на саммите ЕС на Кипре.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне подготовили варианты мер против союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержали американские операции в войне против Ирана. Среди возможных шагов называлась приостановка членства Испании в Североатлантическом альянсе. Официального подтверждения таких решений со стороны США пока не приводилось.

Позже эксперты заявили, что угроза исключить Испанию из НАТО практически невыполнима. По их мнению, такой сценарий противоречит положениям Североатлантического договора. На этом фоне Санчес дал понять, что испанское правительство не будет реагировать на неподтверждённые сообщения и намерено ждать официальной позиции Вашингтона.