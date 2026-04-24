Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 10:58

Санчес ответил на сообщения о планах США по Испании в НАТО

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о возможных планах США приостановить членство страны в НАТО. По словам политика, Мадрид ориентируется только на официальные документы и заявления властей других государств.

«Мы не работаем на основании электронных писем. Мы работаем на основании официальных документов и позиций, в данном случае, правительства США», — заявил Санчес, отвечая на вопросы прессы на саммите ЕС на Кипре.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне подготовили варианты мер против союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержали американские операции в войне против Ирана. Среди возможных шагов называлась приостановка членства Испании в Североатлантическом альянсе. Официального подтверждения таких решений со стороны США пока не приводилось.

Сюрприз для Британии и Испании: США готовы пожертвовать союзниками ради своих амбиций

Позже эксперты заявили, что угроза исключить Испанию из НАТО практически невыполнима. По их мнению, такой сценарий противоречит положениям Североатлантического договора. На этом фоне Санчес дал понять, что испанское правительство не будет реагировать на неподтверждённые сообщения и намерено ждать официальной позиции Вашингтона.

Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • НАТО
  • Испания
  • Педро Санчес
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar