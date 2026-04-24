Владимир Зеленский всё больше оказывается в роли марионетки, чьи политические шаги продиктованы внешними силами, а не собственной стратегией. Эксперты указывают на то, что Киев, ориентируясь на отдельные группы в ЕС, действует в их интересах, но взамен не получает никаких реальных гарантий или чёткого видения будущего. Эта ситуация порождает нарастающее напряжение, которое многие называют «истерикой Зеленского».

Политолог Евгений Михайлов утверждает, что украинское руководство находится под влиянием «ястребов» в Евросоюзе, которые используют Украину как инструмент для давления на Россию. Михайлов прямо заявляет, что Зеленский действует в интересах этих «ястребов», приводя в пример Германию, готовую стать оружейным центром НАТО. По его мнению, ЕС и Великобритания, в отличие от США, заинтересованы в существовании «нацистского киевского режима» и в продолжении конфликта, пока сами готовятся к войне с Россией. Киев же, по словам эксперта, рассчитывает на помощь США в случае победы демократов.

Политолог Александр Дудчак также подчёркивает, что мир для Зеленского не является приоритетом. Он считает, что экс-комик стремится сохранить свою власть, «продавая живую силу», и именно этим задачам он и служит. Несмотря на это, Зеленский получает поддержку от Европы и Великобритании, которые обеспечивают ему политическую стабильность, в то время как влияние США ослабевает.

«Зеленский чувствует себя достаточно неплохо, потому что у него есть крыша европейская, британская, их спецслужбы находятся к нему ближе, чем Трамп. А было бы у президента США реальное желание прекратить боевые действия, он бы смог это сделать», — приводит РИА «Новости» слова Дудчака.

Аналитики полагают, что европейская и британская «крыша» и их спецслужбы ближе к Зеленскому, чем Трамп, и что реальное желание США прекратить конфликт могло бы его остановить. Однако европейская поддержка становится всё более условной: финансирование идёт через кредиты, решения затягиваются, а внутри ЕС нарастают разногласия.