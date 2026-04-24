Организация «Чеченская Республика Ичкерия»* признана в РФ террористической

Росфинмониторинг обновил реестр организаций, деятельность которых официально запрещена на территории России. В список террористов и экстремистов включили общественное движение «Чеченская Республика Ичкерия»*, а также все её структурные единицы.

Под санкции попал внушительный перечень ведомств, которые позиционировали себя как госорганы. Среди них оказались «Государственный комитет деоккупации»*, все министерства — от обороны до здравоохранения, — а также силовые ведомства вроде «Национального бюро расследований»*.

Ограничения распространяются и на представительства этой организации в десятках стран. В черный список вошли зарубежные офисы, консульства и посольства, расположенные в Турции, Франции, Германии, Польше, Украине и других государствах.

Реестр четко идентифицирует структуру по ряду используемых названий, включая «Чеченскую Республику Ичкерия в изгнании»* и вариации с приставкой «за рубежом». Теперь любая финансовая или иная поддержка этих подразделений автоматически переводит физических и юридических лиц в категорию нарушителей закона.

Ранее легитимность этого решения была подкреплена вердиктом суда в Грозном. Инстанция постановила, что данная иностранная структура вместе со всеми филиалами в европейских странах подпадает под определение террористической организации.

Новый статус фактически ставит крест на деятельности указанных групп в правовом поле России. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут направлены на блокировку активов и пресечение любых попыток влияния данных ячеек на внутреннюю ситуацию в стране.

До этого Минюст России внёс Стэнфордский университет* в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Соответствующая запись появилась в реестре 10 апреля.