Российский триколор и счастливые лица: Появилось видео с вернувшимися из плена бойцами СВО

Опубликовано видео с военнослужащими ВС РФ, освобождёнными из украинского плена. Ролик распространила пресс-служба Минобороны России.

Радостные бойцы сфотографировались с российскими триколорами, прокричав ура. После этого они погрузились в автобусы, которые отвезли их в пункты оказания первоочередной помощи.

Сейчас освобождённые военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где о них позаботятся медики и психологи. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

Напомним, сегодня Минобороны РФ отчиталось об очередном обмене военнопленными с киевским режимом по формуле. В ведомстве уточнили, что из подконтрольной противнику зоны удалось вывезти 193 российских бойца, а взамен украинской стороне передали 193 военнослужащих ВСУ.