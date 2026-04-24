Минюст расширил список иноагентов: кто попал в новый перечень

Минюст России расширил перечень иностранных агентов. В новом списке оказались не только физические лица, но и проекты с заметной политической или культурной антироссийской повесткой. Среди них — режиссёр Юрий Мамин, автор «Окна в Париж», давно живущий за границей и публично критиковавший российские власти. В перечень также внесли литературное медиа «Слова вне себя», которое пишет о русскоязычных авторах и издательской жизни за пределами России.

Отдельно выделяется «Антиимперский блок народов» — проект с открыто заявленной целью распада Российской Федерации и поддержки национальных движений. Кроме того, в реестр попали ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», которые, по данным СМИ, учреждены предпринимателем Алексеем Шевцовым, ранее уже признанным иноагентом. В реестр также внесены Юрий Тепляков и Наталья Гоголева.

Перечень иностранных агентов в России регулярно обновляется Минюстом. После внесения в реестр у физических лиц, организаций и проектов появляются обязанности, предусмотренные законодательством об иноагентах.