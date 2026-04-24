24 апреля, 15:17

Меликов: Нападение на врачей в Махачкале не поддаётся никакому объяснению

Обложка © Пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану

Обложка © Пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал необъяснимым нападение с ножом на врачей в махачкалинской больнице, которые ранее не раз спасали жизни людей. Инцидент произошел в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского, где мужчина атаковал двух дежурных медиков – травматолога и хирурга. Хирург был прооперирован и находится в реанимации, состояние травматолога оценивается как средней тяжести.

«Нападать с ножом на врачей – действие, которое никакому объяснению не поддаётся. Эти врачи неоднократно участвовали в спасении наших сограждан в разных ситуациях, в том числе по своему профилю. Сейчас за жизнь одного из них продолжают бороться коллеги», — цитирует Меликова его пресс-служба.

Глава Дагестана поставил задачу министру здравоохранения республики обеспечить надлежащий контроль за процессом лечения лиц, получивших травмы.

Ранее правоохранители сообщили, что пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом, травматолог и хирург, получили ранения в область шеи и лица. Состояние одного из пострадавших врачей остаётся критическим. СК возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков. Подозреваемый задержан. На допросе он признался, что в день нападения принимал наркотики.

Наталья Демьянова
