Освобождённые из украинского плена бойцы СВО прилетели в Москву
Обложка © Минобороны РФ
В Подмосковье совершил посадку самолеё, доставивший российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» .
Напомним, что сначала наших бойцов доставили в Белоруссию, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Теперь же, вернувшись в Россию, они продолжат свое восстановление и лечение в специализированных медицинских центрах Министерства обороны.
Сегодня Минобороны сообщило об очередном обмене военнопленными с киевским режимом по формуле. В ведомстве уточнили, что из подконтрольной противнику зоны удалось вывезти 193 российских бойца, а взамен украинской стороне передали 193 военнослужащих ВСУ.
