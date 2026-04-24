Клубы РПЛ предлагают вернуться к прежнему лимиту при возвращении в еврокубки

Представители клубов Российской премьер-лиги на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым обсудили возможные изменения регламента, касающегося легионеров. Они предложили предусмотреть возврат к прежней модели ограничения в случае допуска российских команд к еврокубкам. Об этом рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

По его словам, инициатива получила поддержку всех 16 клубов. Речь идёт не о немедленной корректировке правил, а о закреплении варианта на будущее — если изменится ситуация с международными турнирами. Алаев уточнил, что подобные решения требуют оценки их влияния на рынок и спортивную конкуренцию в течение нескольких сезонов.

Глава лиги также сообщил, что министр подписал приказ, вступающий в силу с 1 июля. В ходе встречи глава Минспорта Михаил Дегтярёв запросил консолидированную позицию участников чемпионата, и клубы сочли действующую систему достаточной, не поддержав её пересмотр на текущем этапе. Минспорт рассматривает вариант постепенного ужесточения: до десяти легионеров в заявке при одновременном нахождении на поле не более пяти.

Напомним, Минспорт утвердил новые правила по числу иностранных игроков в российском футболе. Ограничения начнут действовать с сезона-2026/27. В заявке не может больше 12 легионеров, а на поле — не более 7. Как утверждается, изменения приняты, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников.