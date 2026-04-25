Космонавт Горбунов намерен участвовать в праймериз ЕР от Курской области

«Человек, для которого дисциплина, ответственность и служение стране — не слова, а образ жизни. И он решил применить этот опыт в новом для себя качестве. Поддержать продвижение науки, обороны, образования, социальной поддержки — всё, что определяет будущее нашей Курской земли и всей России», — пишет Хинштейн.

Ранее стало известно, что Армен Бежанян, знакомый зрителям по сериалу «Реальные пацаны», рассматривает возможность участия в выборах в заксобрание Пермского края. Бежанян планирует идти от одной из парламентских партий — это может быть «Справедливая Россия» или «Новые люди». Сам актёр уточнил, что окончательного решения он ещё не принял, пока размышляет. При этом Бежанян подчеркнул, что с уважением относится и к Валерию Сухих, и к Алексею Пушкову, который традиционно побеждает в этой региональной группе для получения мандата сенатора.