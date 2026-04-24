Трамп пообещал вернуть $159 млрд собранных пошлин по решению Верховного суда

Постановление Верховного суда Соединённых Штатов, признавшего ввозные пошлины незаконными, вынудит американскую казну возместить более 150 миллиардов долларов. Своё негодование по этому поводу президент США Дональд Трамп выразил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Люди и компании, которые десятилетиями пользовались преимуществами нашей страны, теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов. Всё, что нужно было сделать — это произнести одну короткую фразу, что США не обязаны возвращать деньги, которые уже были выплачены, и наша страна стала бы богаче на 159 миллиардов долларов», — заявил республиканец.

Кроме того, Трамп поинтересовался, почему Верховный суд не смог пойти на этот шаг ради Соединённых Штатов.

Ранее Life.ru писал, что всего один иностранец смог воспользоваться визовой программой президента США Дональда Трампа и получить американское гражданство. Как заявил министр торговли Говард Латник, Министерство внутренней безопасности одобрило лишь одного кандидата. Глава ведомства также сообщил, что сотни других претендентов находятся на стадии оформления документов. Помимо миллионной стоимости «золотого билета», иностранцам предстоит оплатить пошлину в 15 тысяч долларов.