24 апреля, 22:08

На юге Москвы ВАЗ протаранил три автомобиля — водитель погиб

Обложка © Life.ru

Автомобиль ВАЗ столкнулся с тремя автомобилями на Бесединском шоссе на юге Москвы. Предварительно, водитель скончался. Пассажира доставили в больницу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель ВАЗ совершил столкновение с двумя автомобилями в попутном направлении и одним автомобилем во встречном. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ скончался. Пассажир доставлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В Ленинградской области возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса и грузовика. Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 с одной из региональных дорог. В результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса. Пострадали ещё десять человек, они госпитализированы. По предварительным данным, в автобусе находились одиннадцать человек. Движение на участке дороги перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Антон Голыбин
