Бессент: США не будут снова продлевать снятие санкций с нефти РФ

Министр финансов США Скотт Бессент исключил новое продление временного вывода российской нефти из-под санкций. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

Бессент также исключил выпуск новой лицензии для продажи иранской нефти, находящейся на танкерах. Он пояснил, что в отношении Ирана действует блокада.

«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая (была загружена на суда и. — Прим. Life.ru) находится в море, во многом исчерпана», — сказал американский министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала 20-й пакет санкций ЕС. В своём Telegram-канале она переложила задачу по эмоциональной оценке этих мер на тележурналиста Владимира Соловьёва. Захарова написала, что именно он сможет подобрать нужные слова. Перечень пополнился персоналиями и структурами: в чёрный список угодили рэп-исполнитель Тимати, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, «Газпром флот», ряд «дочек» холдинга, Белорусская нефтяная компания, а также физтех из Московской области.