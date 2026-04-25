Патель признавался, что его задерживали за пьянство в юности

Глава ФБР Кэш Патель, добивающийся через суд опровержения публикации портала The Atlantic о его алкоголизме, мог сам озвучивать сведения о задержаниях, связанных со спиртным. Об этом сообщил портал The Intercept, изучивший материалы его адвокатского досье.

По информации издания, речь идёт о письме, которое Патель направил в 2005 году при оформлении допуска к юридической практике во Флориде. В этом документе, как утверждает редакция, перечислены два инцидента с участием нынешнего главы ФБР. Один из них относится к 2001 году, когда Патель был студентом и находился в Ричмонде.

Ещё один эпизод произошёл спустя четыре года в Нью-Йорке. Тогда Патель вместе с друзьями вышел из бара и столкнулся с полицейскими. Поводом для задержания, как утверждается, стало намерение справить нужду в общественном месте. Этот случай также закончился штрафом.

Поводом для иска Пателя стала статья The Atlantic, где со ссылкой на сотрудников ФБР утверждалось, что глава бюро не справляется с обязанностями, а его поведение вызывает тревогу у коллег. В материале говорилось, что Патель якобы допускал тяжёлые эпизоды алкогольного опьянения и в отдельных случаях исчезал из поля зрения сотрудников.

Сам директор ФБР назвал эти обвинения заведомо ложными и потребовал от издания и автора статьи компенсацию в размере 250 миллионов долларов. При этом американские СМИ отмечают, что исход этого процесса остаётся неопределённым, а само разбирательство может стать частью публичного противостояния между чиновником и прессой.

Ранее Патель раскритиковал публикации СМИ о его проблемах с алкоголем. По его словам, он не будет волноваться из-за «фейковых новостей». Чиновник утверждает, эти публикации лишь подтверждают, что он делает то, что должен.