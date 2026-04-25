25 апреля, 02:31

Группа туристов, попавшая под лавину в Бурятии, прибыла из Иркутской области

Обложка © VK / Следственное управление СК России по Бурятии

В Бурятии следственные органы установили личности туристов, попавших под лавину в горной местности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«В настоящее время следствием установлена личность всех членов группы, попавших под лавину. На перевале находилась группа из семи человек, среди которых были два гида и пятеро туристов из Иркутской области: четверо мужчин и одна женщина. На данный момент получены сведения об обнаружении спасателями под снежным массивом тела женщины. Местонахождение одного гида и двух туристов пока неизвестно», — уточнили в ведомстве.

Туристы прибыли в базовый лагерь «Стрелку», оттуда отправились по маршруту в горную местность. Правоохранители выясняют обстоятельства организации похода, в том числе проверяют информацию о привлечении гидов-инструкторов от коммерческой компании, работающей на базе лагеря и предоставляющей услуги туристам.

Ранее стало известно, что трое туристов, выживших после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, были доставлены в больницу. Один из них остаётся в стационаре, двоих после медицинского осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, во время поисковой операции сотрудники спасательных служб обнаружили тело женщины 1984 года рождения, входившей в туристическую группу.

Тимур Хингеев
