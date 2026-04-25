24 апреля, 23:20

В Ленобласти увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом и фурой

Обложка © МАКС / МЧС Ленинградской области

В Минздраве России и Ломоносовской больнице сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Ленинградской области число пострадавших увеличилось до 20 человек, двое погибли.

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, среди госпитализированных есть ребёнок. Он уточнил, что часть пострадавших получила помощь амбулаторно. Медики оценивают состояние нескольких пациентов как тяжёлое. В одной из больниц остаются трое человек.

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребёнок. По оперативным данным, пятеро из них в тяжёлом состоянии», — приводит его слова ТАСС.

В Ломоносовской больнице также сообщили об увеличении числа погибших до двух. Специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

На юге Москвы ВАЗ протаранил три автомобиля — водитель погиб

Ранее сообщалось, что авария с участием автобуса и грузовика произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Столкновение зафиксировали на перекрёстке трассы А-120 и региональной дороги. По первоначальным данным, погиб один человек, ещё десять пострадали. В Ленинградской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП.

Антон Голыбин
