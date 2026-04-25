В Ленобласти увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом и фурой

В Минздраве России и Ломоносовской больнице сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Ленинградской области число пострадавших увеличилось до 20 человек, двое погибли.

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, среди госпитализированных есть ребёнок. Он уточнил, что часть пострадавших получила помощь амбулаторно. Медики оценивают состояние нескольких пациентов как тяжёлое. В одной из больниц остаются трое человек.

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребёнок. По оперативным данным, пятеро из них в тяжёлом состоянии», — приводит его слова ТАСС.

В Ломоносовской больнице также сообщили об увеличении числа погибших до двух. Специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.