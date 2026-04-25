Подразделения группировки войск «Восток» в Запорожской области нанесли удар по позициям украинских формирований, полностью уничтожив несколько блиндажей. Как сообщили в Минобороны РФ, при этом использовались российские средства управления и связи.

«В ходе воздушной разведки операторами группировки войск «Восток» вскрыты замаскированные в лесополосах Запорожской области блиндажи украинских формирований. Противник оборудовал скрытые позиции и заглублённые укрытия для размещения живой силы на линии боевого соприкосновения», — говорится в заявлении МО.

Расчёты 122-миллиметровых самоходных установок 2С1 «Гвоздика» с закрытых огневых позиций нанесли прицельные удары по вражеским укреплениям. Корректировка стрельбы и контроль за поражением объектов вели операторы БПЛА в режиме реального времени. В итоге долговременные укрепления, блиндажи и укрывавшиеся в них боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) были полностью ликвидированы.

В Минобороны добавили, что расчёты беспилотной авиации и артиллерийские подразделения использовали штатные отечественные комплексы связи и управления. Именно это, по данным ведомства, обеспечило высокую точность попаданий и надёжный контроль результатов огневых ударов.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли возможность использовать трассу Сумы — Писаревка в Сумской области. В настоящее время дорога находится под огневым контролем российских операторов беспилотных летательных аппаратов. Утрата этого маршрута лишает украинскую армию ключевой логистической артерии. По ней осуществлялось снабжение подразделений ВСУ, которые ведут тяжёлые бои на позициях в нескольких десятках километров от областного центра.