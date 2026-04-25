Соскин заявил, что слова Туска о НАТО адресованы Киеву и Зеленскому, а не РФ

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном конфликте с НАТО направлено не России, а Киеву, считает бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он высказал это мнение в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт заявил, что Туск сам не верит в реальность нападения России на Польшу. По словам Соскина, своей речью польский премьер хочет показать главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни Евросоюз не собираются помогать Украине. Соскин назвал это попыткой заранее «стелить соломку».

«Туск сейчас сталкивается с растущими аппетитами Зеленского, поэтому ему важно как-то урезонить главу киевского режима», — сказал Соскин.

Он также отметил, что основная часть НАТО, по его мнению, не заинтересована в помощи Украине. Эксперт пояснил, что Туску невыгодно наращивать поддержку Киева, поэтому он будет предпринимать шаги для того, чтобы «урезонить зарвавшегося украинца».

Ранее Туск вновь обрисовал апокалиптический сценарий для стран Балтии и Восточной Европы. Он заявил, что Россия якобы может атаковать страну — участницу НАТО не через годы, а уже в ближайшие месяцы. При этом премьер выразил сомнение в том, готовы ли США и сам альянс реально защитить Европу, если нападение всё же произойдёт.