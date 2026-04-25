Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 05:24

Радиосвязь на фронте улучшилась с уничтожением более 20 РЭБов ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farknot Architect

Расчёты БПЛА группировки «Север» уничтожили более 20 станций РЭБ и системы радиолокационной разведки ВСУ под Харьковом, что улучшило связь и работу беспилотников на ряде участков. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник огневого поражения с позывным Карта.

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки», — рассказал солдат.

Операторы 11-го армейского корпуса выявляли позиции РЭБ с помощью воздушной разведки, затем координаты передавали на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении — они не подавляются средствами РЭБ.

ВСУ требуют от вдов молчать о месте последнего выхода погибших бойцов на связь
Ранее в зоне боевых действий на Украине была уничтожена украинская кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва с позывным «Цветок». Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», названной в честь дивизии СС.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar