Расчёты БПЛА группировки «Север» уничтожили более 20 станций РЭБ и системы радиолокационной разведки ВСУ под Харьковом, что улучшило связь и работу беспилотников на ряде участков. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник огневого поражения с позывным Карта.

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки», — рассказал солдат.

Операторы 11-го армейского корпуса выявляли позиции РЭБ с помощью воздушной разведки, затем координаты передавали на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении — они не подавляются средствами РЭБ.

Ранее в зоне боевых действий на Украине была уничтожена украинская кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва с позывным «Цветок». Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», названной в честь дивизии СС.