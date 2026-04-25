«Пусть дорожают продукты»: Медведев предложил зеркальный ответ на идею премьера Эстонии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ответить зеркально на идею премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который хотел ввести дополнительные пошлины на российские товары и на эти деньги восстанавливать Украину.
«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счёт которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев в «Макс».
Он добавил, что пусть в Европе дорожают продукты, зато у России будет больше ракет, дронов и планирующих бомб для спецоперации.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести особые налоги — пошлины — на российские товары. По его задумке, деньги от этих пошлин должны пойти на восстановление Украины. Михал рассказал, что эту идею уже обсуждают. И добавил: тех средств, которые получили от замороженных российских активов, для восстановления Украины просто не хватит.
