25 апреля, 10:43

«Пусть дорожают продукты»: Медведев предложил зеркальный ответ на идею премьера Эстонии

Обложка © Life.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ответить зеркально на идею премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который хотел ввести дополнительные пошлины на российские товары и на эти деньги восстанавливать Украину.

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счёт которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК»,написал Медведев в «Макс».

Он добавил, что пусть в Европе дорожают продукты, зато у России будет больше ракет, дронов и планирующих бомб для спецоперации.

90 млрд в трубу: Медведев предрёк невозврат кредита ЕС «киевскому вору»

Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести особые налоги — пошлины — на российские товары. По его задумке, деньги от этих пошлин должны пойти на восстановление Украины. Михал рассказал, что эту идею уже обсуждают. И добавил: тех средств, которые получили от замороженных российских активов, для восстановления Украины просто не хватит.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
