«Регулятор, а не снотворное»: Раскрыты риски бесконтрольного приёма мелатонина

Люди часто принимают мелатонин на ночь, чтобы быстрее заснуть, не задумываясь о последствиях, хотя бесконтрольное использование препарата может обернуться серьёзными проблемами, предупредила врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. По её словам, экзогенное применение этого гормона оправдано лишь в ограниченном числе случаев, например, при смене часовых поясов.

«Мелатонин — это прежде всего регулятор циркадных ритмов, а не снотворное», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Здоровым детям мелатонин не показан, да и для взрослых нет чётких доказательств его эффективности. Хотя препарат считается достаточно безопасным, он даёт и побочные эффекты: у некоторых пациентов по утрам наблюдается разбитость, а также встречаются яркие сновидения. Длительное применение без контроля изучено недостаточно, но известны потенциальные риски.

К ним относятся гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), редкие случаи аритмии, замедление полового созревания у детей, нарушение выработки половых гормонов у взрослых и редкие случаи провокации аутоиммунных заболеваний. Однако главная проблема долгого бесконтрольного приёма — это упущенное время. Вместо полноценной диагностики пациенты получают «волшебную пилюлю», которая лишь маскирует недуг, отметила эксперт.

К слову, для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Так, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.