Кошмар наяву: После каких снов нужно срочно бежать к врачу

Ночные кошмары, повторяющиеся с определённой регулярностью, — это не просто неприятные сны, а полноценный диагноз, который к тому же может быть связан с ускоренным старением организма и повышенными рисками ранней смерти, предупредил сомнолог Илья Смирнов. По его словам, неприятный сон — это естественный процесс, когда мозг перерабатывает стресс, дневные события и неудачи, такое бывает у всех по несколько раз в неделю.

Однако если человек просыпается в холодном поту, с учащённым сердцебиением, одышкой и ярко выраженным чувством страха, причём подобные эпизоды случаются не реже одного раза в неделю, приходясь на фазу быстрого сна, скорость его старения объективно увеличивается. Логика в том, что организм постоянно испытывает ночной стресс и просто не успевает восстанавливаться ни физически, ни психически.

К тревожным сигналам относятся не только сами кошмары, но и общее ухудшение самочувствия, хронический недосып, дневная сонливость, нарастающая слабость, усиление тревоги и раздражительности. В таких случаях необходимо обращаться к неврологу или сомнологу и проходить специальное обследование.

«Если кошмары стали регулярными, это не про «посчитать овец и всё пройдет». Здесь гигиены сна уже мало, нужна полноценная диагностика и лечение, иначе качество жизни падает, а риски для здоровья — растут», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати, для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Так, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.