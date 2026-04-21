Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 13:46

Кошмар наяву: После каких снов нужно срочно бежать к врачу

Сомнолог Смирнов: Регулярные ночные кошмары указывают на ускоренное старение

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Ночные кошмары, повторяющиеся с определённой регулярностью, — это не просто неприятные сны, а полноценный диагноз, который к тому же может быть связан с ускоренным старением организма и повышенными рисками ранней смерти, предупредил сомнолог Илья Смирнов. По его словам, неприятный сон — это естественный процесс, когда мозг перерабатывает стресс, дневные события и неудачи, такое бывает у всех по несколько раз в неделю.

Однако если человек просыпается в холодном поту, с учащённым сердцебиением, одышкой и ярко выраженным чувством страха, причём подобные эпизоды случаются не реже одного раза в неделю, приходясь на фазу быстрого сна, скорость его старения объективно увеличивается. Логика в том, что организм постоянно испытывает ночной стресс и просто не успевает восстанавливаться ни физически, ни психически.

К тревожным сигналам относятся не только сами кошмары, но и общее ухудшение самочувствия, хронический недосып, дневная сонливость, нарастающая слабость, усиление тревоги и раздражительности. В таких случаях необходимо обращаться к неврологу или сомнологу и проходить специальное обследование.

«Если кошмары стали регулярными, это не про «посчитать овец и всё пройдет». Здесь гигиены сна уже мало, нужна полноценная диагностика и лечение, иначе качество жизни падает, а риски для здоровья — растут», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати, для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Так, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar