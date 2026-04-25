Цифровое узкое горлышко: Повреждение кабелей на дне Ормуза парализует экономику и связь по всему миру

Иранское агентство «Тасним» опубликовало карту подводных кабелей в Ормузском проливе, указав, что семь магистральных линий, по которым проходит до 97% международного интернет-трафика, находятся на глубине до 200 метров и крайне уязвимы. Бывший сотрудник ООН, эксперт Эвальд Алиев оценил последствия потенциального удара по этой инфраструктуре.

По словам специалиста в комментарии сайту MK.ru, атака на подводные кабели станет переходом конфликта в новую плоскость — войну за потоки информации. К традиционным уязвимым точкам (нефть, газ, порты) добавится цифровая инфраструктура: кабели, дата-центры, облачные сервисы, финансовые каналы и военная связь.

Результатом, считает Алиев, станет не мгновенный коллапс, подобный нефтяному кризису, а длительная деградация в сфере связи — задержки, сбои, рост стоимости трафика, проблемы у банков, логистических компаний, облачных и государственных систем. Восстановление каналов может занять недели, а то и месяцы.

Эксперт пришёл к выводу, что Ормузский пролив становится не только энергетическим, но и цифровым «узким горлышком». Полное глобальное отключение маловероятно, однако серьёзный региональный сбой в зоне Персидского залива вполне реален. Более того, стратегический эффект от такого удара, по мнению Алиева, уже наступил.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых стороны затронули в том числе обстановку в Ормузском проливе. Российский и эмиратский дипломаты сошлись во мнении о необходимости возобновления переговоров для долгосрочного урегулирования кризиса с учётом законных интересов всех стран региона.