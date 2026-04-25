25 апреля, 13:41

Минздрав Ливана сообщил о гибели четырёх человек при ударе израильских дронов

Обложка © ТАСС / WAEL HAMZEH / ЕРА

На юге Ливана в результате атаки израильских беспилотников погибли четверо граждан. Удары были нанесены по окрестностям города Набатия. Об этом сообщил Минздрав республики в официальной сводке.

«Ракеты были выпущены по пикапу в населённом пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн», — говорится в тексте ведомства.

Четверых пострадавших доставили в больницу города Набатия, но спасти их не удалось — все они скончались от полученных ранений. Ранее ливанский Минздрав приводил данные лишь о трёх пострадавших при этой атаке.

ЦАХАЛ сообщил об ударе по установкам «Хезболлы» на юге Ливана
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном решили продлить. Глава Белого дома сделал это заявление после очередного этапа консультаций с послами двух государств, анонсировав также проведение в будущем двусторонних встреч. Американский лидер написал, что перемирие будет действовать ещё три недели, и выразил надежду в скором времени принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Анастасия Никонорова
