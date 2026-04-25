Советник генерального прокурора РФ Радведа (Наталья) Поклонская заявила, что проведение специальной военной операции является прямым следствием событий 2014 года в Киеве, когда на Украине произошёл государственный переворот. Об этом она сказала, выступая в качестве модератора первого дискуссионного клуба во Всероссийском государственном университете юстиции.

Участники мероприятия. Фото © Предоставлено Life.ru / Дарья Костина

«Тот факт, что сегодня мы вступили в специальную военную операцию, — это прямое следствие тех событий в Киеве, того государственного переворота, который был организован. И люди эмоционально настроенные, они уже не были личностями, они не были индивидуальностью. Это была уже другая сущность, другое коллективное сознание, которое эту индивидуальность поглотило», — сказала Поклонская.

Участники мероприятия. Фото © Предоставлено Life.ru / Дарья Костина

Мероприятие на тему «Референдум или государственный переворот — две стороны одной медали» состоялось 16 апреля в Наро-Фоминске, в Российской правовой академии Всероссийского государственного университета юстиции. Вместе с советником генпрокурора РФ модератором выступил преподаватель Павел Борисовский.

Участники мероприятия. Фото © Предоставлено Life.ru / Дарья Костина

Организаторы заявили целью вовлечение молодёжи и студентов в глубокий анализ различий между референдумом и госпереворотом. В дискуссии также участвовали эксперты: Александр Каргин, Павел Дубравский, Алексей Вайц, Сергей Доля, Алексей Гусаров и другие.

Ранее Радведа Поклонская заявила о гендерной диспропорции в руководстве российской прокуратуры. Она заметила, что с 1991 года в стране насчитывалось лишь три женщины – прокурора субъектов (включая её саму), тогда как регионов в РФ — 89.