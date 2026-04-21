Поклонская заявила о гендерном дисбалансе в руководстве прокуратуры
Обложка © Telegram/Наталья Поклонская
Бывший прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская в интервью на канале Марии Лапук заявила о гендерном дисбалансе в руководстве российской прокуратуры. По её словам, с 1991 года в России было всего три женщины-прокурора субъектов (включая её саму), при том что в стране 89 регионов.
«Женщин нет, их не назначают на руководящие должности. А почему? Женщины ответственные, женщина любит порядок, она мать, женщина — это не слабость, это сила и справедливость», — подчеркнула Поклонская.
Она высказалась за то, чтобы женщин рассматривали как полноценных кандидатов на руководящие посты в силовых ведомствах наравне с мужчинами. Поклонская также отметила, что женщины, добивающиеся успехов в карьере, вызывают уважение, но есть люди, которые раздражаются из-за подобных достижений и высказываются оскорбительно, что является демонстрацией невежества и комплексов.
«У меня в 2014 году не было подобных «проблем» так как желающих мужчин на мою должность не оказалось совсем», — вспомнила Поклонская.
