21 апреля, 15:54

Поклонская заявила о гендерном дисбалансе в руководстве прокуратуры

Обложка © Telegram/Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская в интервью на канале Марии Лапук заявила о гендерном дисбалансе в руководстве российской прокуратуры. По её словам, с 1991 года в России было всего три женщины-прокурора субъектов (включая её саму), при том что в стране 89 регионов.

«Женщин нет, их не назначают на руководящие должности. А почему? Женщины ответственные, женщина любит порядок, она мать, женщина — это не слабость, это сила и справедливость», — подчеркнула Поклонская.

Она высказалась за то, чтобы женщин рассматривали как полноценных кандидатов на руководящие посты в силовых ведомствах наравне с мужчинами. Поклонская также отметила, что женщины, добивающиеся успехов в карьере, вызывают уважение, но есть люди, которые раздражаются из-за подобных достижений и высказываются оскорбительно, что является демонстрацией невежества и комплексов.

«У меня в 2014 году не было подобных «проблем» так как желающих мужчин на мою должность не оказалось совсем», — вспомнила Поклонская.

«Он — убийца Украины»: Поклонская отказала Зеленскому в праве подписывать мирный договор
Ранее Life.ru писал, что в интервью Ксении Собчак экс-прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская раскрыла неожиданные факты о себе: объяснила, почему отошла от христианских канонов в пользу языческого мировоззрения, и охарактеризовала президента Владимира Путина как главного архитектора будущего глобального устройства.

Анастасия Никонорова
