На Украине волонтёрские организации готовят вывоз детей с территорий Харьковской области, подконтрольных киевскому режиму, в одну из стран Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, продолжается принудительная эвакуация жителей. Украинская полиция уже отчиталась о том, что повторно вывезла женщину с двумя детьми. Теперь волонтёры готовы обеспечить их переезд в ЕС.

В российских силовых структурах также обратили внимание на публикации о мобилизации женщин и 18-летних украинцев. Там полагают, что это может быть связано с некими обязательствами Владимира Зеленского перед европейскими партнёрами — о переселении в страны ЕС девушек и молодых людей для создания смешанных семей.

Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Количество украинских граждан, находящихся за пределами страны, увеличилось до 5,6 миллиона человек. По оценкам аналитиков, это составляет почти каждого седьмого представителя данной возрастной категории. Эти данные — треть от общего числа украинцев, покинувших государство в течение 2025 года.